Футболисты РПЛ были вызваны на допрос в полицию

Полиция вызвала на допрос 26 футболистов из РПЛ и ФНЛ по делу агента Андреева
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

26 футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Первой лиге (ФНЛ), были вызваны на допрос в правоохранительные органы. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации Карпова, в число этих футболистов в том числе вошли: Никита Салтыков («Локомотив»), Антон Зиньковский («Спартак»/«Сочи»), Александр Коваленко («Сочи»), Артем Соколов («Чайка»), Ян Гудков и Никита Никитенко (оба — «Челябинск»).

Допрос связан с расследованием по делу в отношении агента Павла Андреева, которое инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сам губернатор репостную сообщение Карпова к себе в канал.

Андреев был обвинен в том, что шантажировал бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова перед выборами на эту должность (его пост занял Федорищев), угрожая забрать из «Крыльев Советов» ключевых игроков и тренера Игоря Осинькина, что могло привести к вылету клуба из РПЛ. Сообщалось, что Андреев требовал продлить контракт с Александром Солдатенковым с агентской комиссией в 130 млн рублей.

Ранее новичок киевского «Динамо» заявил о лояльности к Украине после обвинения в любви к России.

