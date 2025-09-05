Сборная России назвала футболистов, отправившихся на матч с Катаром

24 футболиста сборной России вылетели из Москвы на матч с национальной командой Катара.

Вратари: Матвей Сафонов, Евгений Ставер, Денис Адамов.

Защитники: Юрий Горшков, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Максим Осипенко, Илья Самошников.

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Александр Головин.

Нападающие: Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.

4 сентября российские футболисты провели первый матч в рамках сентябрьского сбора и сыграли вничью с национальной командой Иордании. В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в сборной России объяснили, почему не смогли обыграть Иорданию.