В сборной России объяснили, почему не смогли обыграть Иорданию

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что хозяевам не удалось добиться победы из-за большого числа ошибок. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если взять первый тайм, мы многое позволили создать у своих ворот, сами отдавали мячи. Поэтому, все моменты, которые были у соперника, случились благодаря нашим ошибкам. Был ли это самый тяжелый матч за последнее время? Один из, еще Нигерию отмечу», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее Валерий Карпин частично озвучил состав на матч с Катаром.