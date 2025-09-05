На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин одним словом описал 18-матчевую беспроигрышную серию сборной России

Карпин описал 18-матчевую беспроигрышную серию сборной России словом «никак»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что не считает беспроигрышную серию из 18 матчей значимой. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как мне беспроигрышная серия? Никак. Ну, 18 и 18. Надо же и силу соперника учитывать. Играли бы против Бразилии, Испании или Аргентины — сказал бы, что молодцы», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему Россия не обыграла Иорданию.

Футбол. Чемпионат России
