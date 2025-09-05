Карпин объяснил, почему Россия не обыграла Иорданию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что считает соперника одним из сильнейших, с кем довелось играть в последнее время. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Понятно, что в первом тайме было не то, что мы бы хотели видеть. Не сказал бы, что это был худший тайм. Может быть, многие и не слышали ничего о сборной Иордании, но это серьезный соперник, среди тех, с которыми мы играем, они точно в топ-5. Слишком академично играли в первом тайме, думая, что обыграем и так, наверное. Во втором тайме все было однозначно лучше», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее легенда «Спартака» рассказал, мешает ли Валерию Карпину совмещение постов.