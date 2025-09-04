На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сборной России объяснил, недооценила ли команда Карпина Иорданию

Тренер Гладилин: недооценки сборной Иордании быть не могло
Алексей Филиппов/РИА Новости

Тренер сборной «Легенды России», ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в товарищеском матче с Иорданией не было недооценки соперника со стороны российской национальной команды. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Недооценки быть не может, потому что команда собирается не так часто и все хотят себя проявить. К тому же, Валерий Карпин вызывает всех лучших на данный момент. Я думаю, что он за эти два матча даст поиграть всем, кто приехал на сборы. Состав достаточно большой», — считает Гладилин.

Сборные России и Иордании сыграли вничью — 0:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. Российская команда не смогла забить сопернику впервые за 17 матчей, но при этом продлила беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина до 18 встреч. Сам специалист заявил, что команда с Ближнего Востока входит в топ-5 сборных, с которыми его подопечные играли в товарищеских противостояниях.

Следующую игру россияне проведут на выезде против Катара, она состоится в воскресенье, 7 сентября.

Ранее Гладилин рассказал, почему результат матча между Россией и Иорданией является нормальным.

