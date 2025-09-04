«Это было бы странно»: Губерниев о будущем Вяльбе

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева, что несколько федераций зимних видов спорта будут объединены в одну. В комментарии «Матч ТВ» он подчеркнул, что нынешний президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объединение не возглавит.

«Зимние федерации, например, лыжная, будет объединена: все виды спорта, которые входят в FIS. Эту тенденцию не отменить. И понятно, что эту объединенную федерацию, конечно, не возглавит Елена Валерьевна (Вяльбе). Это было бы странно. Летние же объединяют. Тенденции понятны. Поэтому лишь бы прок был», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

25 августа Губерниев упрекнул Вяльбе за ее реакцию на скандал в Санкт-Петербурге, где председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из своих юных спортсменов. Тогда глава ФЛГР отказалась от комментариев, сославшись на то, что не видела инцидент.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее чемпион ОИ Вячеслав Фетисов осадил Губерниева из-за Вяльбе.