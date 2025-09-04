На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это было бы странно»: Губерниев о будущем Вяльбе

Губерниев: конечно, объединенную лыжную федерацию возглавит не Вяльбе
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева, что несколько федераций зимних видов спорта будут объединены в одну. В комментарии «Матч ТВ» он подчеркнул, что нынешний президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объединение не возглавит.

«Зимние федерации, например, лыжная, будет объединена: все виды спорта, которые входят в FIS. Эту тенденцию не отменить. И понятно, что эту объединенную федерацию, конечно, не возглавит Елена Валерьевна (Вяльбе). Это было бы странно. Летние же объединяют. Тенденции понятны. Поэтому лишь бы прок был», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

25 августа Губерниев упрекнул Вяльбе за ее реакцию на скандал в Санкт-Петербурге, где председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из своих юных спортсменов. Тогда глава ФЛГР отказалась от комментариев, сославшись на то, что не видела инцидент.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее чемпион ОИ Вячеслав Фетисов осадил Губерниева из-за Вяльбе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами