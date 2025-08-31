«Ему есть, чем заняться»: чемпион ОИ Фетисов осадил Губерниева из-за Вяльбе

Двукратный победитель Олимпиад по хоккею Вячеслав Фетисов положительно оценил работу олимпийской чемпионки Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и заявил, что журналист Дмитрий Губерниев занять этот пост не сможет. Его слова приводит Sport24.

«Что касается заявлений Губерниева о желании стать главой федерации, то нужно понимать, что говорить и делать — две разные вещи. Ему есть, чем заниматься, так что пусть он и продолжает эту работу. Лыжи — серьезный вид спорта, требующий большого понимания. Моя позиция однозначна: альтернативы Вяльбе на этом посту нет», — отметил он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

25 августа Губерниев упрекнул Вяльбе за ее реакцию на скандал в Санкт-Петербурге, где председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из своих юных спортсменов. Тогда глава ФЛГР отказалась от комментариев, сославшись на то, что не видела инцидент.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

