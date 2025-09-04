«Со мной такого никогда не было»: Синнер — о попытке ограбить его на корте

Теннисист Синнер заявил, что раньше его никогда не пытались ограбить на корте

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал инцидент с попыткой кражи его вещей во время матча US Open. На пресс-конференции он признался, что подобного с ним прежде не случалось.

«Со мной такого раньше никогда не бывало. Я сразу проверил, не взял ли он что-то. У меня ведь там не только ракетки, но и телефон, кошелек. Но мне кажется, служба безопасности делает хорошую работу. Особенно на корте, они тут везде и делают потрясающую работу, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Так что все нормально», — заявил спортсмен.

После матча четвертого круга против представителя Казахстана Александра Бублика Синнер раздавал автографы болельщикам. В этот момент неизвестный мужчина взял его сумку. Однако он не успел ничего из нее достать, поскольку его отстранил охранник. Сам Синнер заметил происходящее и отреагировал неодобрительным кивком.

Итальянец разгромил Бублика со счетом 6:1, 6:1, 6:1. Следом он уверенно обыграл соотечественника Лоренцо Музетти и поспорит за выход в финал Открытого чемпионата США с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее на US Open не осталось российских теннисистов.