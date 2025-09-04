На US Open не осталось россиян

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на Открытом чемпионате США. Она остановилась в шаге от финала турнира в женском парном разряде.

Кудерметова, выступающая в тандеме с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, в полуфинале встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таундсенд. Вероника и ее партнерша потерпели поражение в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (3:7). Они дважды подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. Встреча продлилась 1 час 19 минут. На счету их соперниц — три Эйса, четыре двойные и три брейк-пойнта из пяти .

Таким образом, ни в одном из разрядов US Open не осталось представителей России. В предыдущем раунде, напомним, Кудерметова и Мертенс выбили из борьбы обладательниц серебряных медалей Олимпийских игр — 2024 в Париже Мирру Андрееву и Диану Шнайдер – 6:4, 6:2.

В финале женских парных соревнований Синякова и Таундсенд сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрин Рутлифф.

Ранее выступление Андреевой на US Open назвали провалом.