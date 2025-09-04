На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На US Open не осталось россиян

Кудерметова вылетела с US Open, на турнире не осталось россиян
true
true
true
close
Andrew Couldridge/Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на Открытом чемпионате США. Она остановилась в шаге от финала турнира в женском парном разряде.

Кудерметова, выступающая в тандеме с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, в полуфинале встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таундсенд. Вероника и ее партнерша потерпели поражение в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (3:7). Они дважды подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. Встреча продлилась 1 час 19 минут. На счету их соперниц — три Эйса, четыре двойные и три брейк-пойнта из пяти .

Таким образом, ни в одном из разрядов US Open не осталось представителей России. В предыдущем раунде, напомним, Кудерметова и Мертенс выбили из борьбы обладательниц серебряных медалей Олимпийских игр — 2024 в Париже Мирру Андрееву и Диану Шнайдер – 6:4, 6:2.

В финале женских парных соревнований Синякова и Таундсенд сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрин Рутлифф.

Ранее выступление Андреевой на US Open назвали провалом.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами