Дегтярев анонсировал амбициозные планы на Олимпиаду

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев уверен, что сборная России выступит на Олимпийских играх — 2028 в полном составе. такое заявление он сделал в рамках спортивной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Готовимся принимать участие в полном составе в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в США. Наша делегация готовится к выезду в Баку, там пройдут игры стран СНГ. Министр иностранных дел меня лично пригласил, но я буду принимать решение отдельно», — сказал глава спортивного ведомства.

Российские спортсмены остаются под санкциями и не имеют права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета. Отдельные из них могут выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Так, на летнюю Олимпиаду – 2024 в Париже поехало 15 россиян. Из столицы Франции они привезли одну серебряную медаль, ее завоевали в парном разряде теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Кто сможет отправиться на Игры-2026 в Италию, пока неясно, но они точно пройдут без российских хоккеистов.

