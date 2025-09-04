На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дегтярев анонсировал амбициозные планы на Олимпиаду

Дегтярев заявил о планах сборной России выступить на ОИ-2028 в полном составе
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев уверен, что сборная России выступит на Олимпийских играх — 2028 в полном составе. такое заявление он сделал в рамках спортивной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Готовимся принимать участие в полном составе в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в США. Наша делегация готовится к выезду в Баку, там пройдут игры стран СНГ. Министр иностранных дел меня лично пригласил, но я буду принимать решение отдельно», — сказал глава спортивного ведомства.

Российские спортсмены остаются под санкциями и не имеют права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета. Отдельные из них могут выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Так, на летнюю Олимпиаду – 2024 в Париже поехало 15 россиян. Из столицы Франции они привезли одну серебряную медаль, ее завоевали в парном разряде теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Кто сможет отправиться на Игры-2026 в Италию, пока неясно, но они точно пройдут без российских хоккеистов.

Ранее Дегтярев рассказал, есть ли прогресс в вопросе допуска россиян к турнирам.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами