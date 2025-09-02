Выступление 18-летней Андреевой на US Open назвали провалом

Советский и российский теннисист Виктор Янчук отметил, что выступление 18-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) в какой-то степени можно назвать провальным. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«В какой-то степени можно назвать провалом на турнире выступление Мирры Андреевой. Потому что ее класс позволяет быть хотя бы в топ-8, а то и полуфинале US Open. Но я бы не сказал, что это совсем явный провал. Это спорт, все рядом, в борьбе, но тем не менее это немного неожиданное поражение», — сказал Янчук.

Андреева не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга россиянка сенсационно проиграла 139-й ракетке мира — представительнице США Тэйлор Таунсенд. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:2.

Таунсенд сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. У Андреевой два эйса, пять двойных ошибок и два из трёх реализованных брейк-пойнта.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

