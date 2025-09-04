На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легендарного футболиста «Барселоны» отправили на покой

Экс-футболист Пименов заявил, что Роберту Левандовскому пора отдыхать
Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также клуба «Мец» из чемпионата Франции Руслан Пименов заявил, что Нидерланды и Польша проведут очень грубый матч в рамках отборочного цикла на чемпионат мира — 2026, а также предположил, что один из футболистов будет удален. Слова Пименова приводит портал odds.ru.

«Мне кажется, что в этом матче будет красная карточка. Игра будет жесткая, грубая. Голландцы чуть побыстрее — поляки не будут за ними успевать. Считаю, что будет больше четырех желтых карточек, одна красная — и итоговая победа голландцев со счетом 2:1», — предположил Пименов.

Бывший нападающий сборной России также заявил, что Польше и Нидерландам пора провести омоложение состава. В частности, Пименов предположил, что польскому нападающему Роберту Левандовскому, который с 2022 года выступает за «Барселону», «пора отдыхать».

«В сборной Нидерландов происходит перестройка: вроде супер-команда, но всегда чего-то не хватает. Польше тоже уже необходимо новое поколение, потому что Роберту Левандовскому пора отдыхать. Конечно, он еще забивает мячи, но все равно надо искать нового топ-форварда, да и вообще команду делать стабильнее», — отметил Пименов.

Матч Нидерланды — Польша состоится 4 сентября в 21.45 по московскому времени.

Ранее Карпин резко высказался о том, что «ПСЖ» отказался упоминать вызов Сафонова в сборную России: «Плакать будем?»

