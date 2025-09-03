«Плакать будем?» Карпин о том, что «ПСЖ» проигнорировал Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции назвал неправильным поведение французского «ПСЖ», который не упомянул про российского вратаря Матвея Сафонова в публикации, посвященной игрокам, вызванным в национальные команды.

«Это неправильно, конечно. Только что задали вопрос про [Александера] Чеферина, который говорит одно, а делает другое. То же самое происходит и здесь. Обидно? Окей, обидно, но дальше что — плакать будем? Понятно, что это неправильно. Имеем в виду», — заявил Карпин.

«ПСЖ» указал украинского защитника Илью Забарного, а также грузина Хвичу Кварацхелию и еще 14 игроков команды, которые отправились в расположение национальных сборных.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны». Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

Ранее Сафонов двумя словами ответил на вопрос про украинца Забарного.