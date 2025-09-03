На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин Непомнящий сыграет с украинцем на международном турнире

Ян Непомнящий сыграет с украинцем Волокитиным на старте «Большой швейцарки»
Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Состоялась жеребьевка первого тура «Большой швейцарки» — 2025, которая проходит в Самарканде (Узбекистан).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразится с представителем Украины Андреем Волокитиным. Примечательно, что еще два российских шахматиста сыграют с украинцами: Володар Мурзин против Василия Иванчука и Евгений Наер против Павла Эльянова.

Соревнования пройдут с 3 по 15 сентября. В открытом турнире будет разыграно $625 тыс., из которых победитель получит $90 тыс.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом при условии, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду.

