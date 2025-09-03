На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Решил срубить денег»: тренера «Спартака» обвинили в позерстве

Экс-вратарь Тумилович: тренер «Спартака» Станкович хорошо играет на публику
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший голкипер московского «Динамо» Геннадий Тумилович обвинил в позерстве главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, заявив, что тот тренирует команду только из-за финансового аспекта. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Возьмите любого звездного игрока команды из 90-х годов и пригласите его. Он справится точно не хуже любого другого иностранца. Станкович очень хорошо играет на публику, хотя на самом деле он обычный тренер, который решил срубить в «Спартаке» денег и уехать к себе домой», — подчеркнул он.

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» переиграл «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве 30 августа, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл. В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее стал известен статус планирующих переходить в «Спартак» защитников.

