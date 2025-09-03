В Федерации альпинизма России упрекнули Боню за слова о смерти Наговициной

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в интервью РИА Новости заявил, что слова Виктории Бони о смерти Натальи Наговициной нельзя считать правдивыми.

По его словам, догадка Бони о гибели застрявшей на пике Победы Наговициной не опирается на факты.

«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации. Я к Виктории отношусь с уважением, она поднялась на вершину, на восьмитысячник, и она молодец. И у нее может быть свое мнение», — заявил Пятницин.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Уже тогда Наговицина не подавала признаков жизни.

