Стали известны самые опасные горы на планете

Альпинистка Людмила Коробешко в интервью РИА Новости заявила, что самыми сложными горами в мире являются К2 в горной системе Каракорум, Аннапурна в Гималаях, Нангапарбат в Пакистане и пик Победы в Киргизии.

По ее словам, процент несчастных случаев на Эвересте кратно меньше, чем на вышеперечисленных горных вершинах.

В начале августа российская альпинистка Наталья Наговицина в составе группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Уже тогда Наговицина не подавала признаков жизни.

Ранее в Киргизии официально завершили операцию по спасению Натальи Наговициной.