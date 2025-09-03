На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» отклонил первое предложение клуба Роналду по Жерсону

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Насра» по бразильскому полузащитнику Жерсону
Алексей Даничев/РИА Новости

Руководство петербургского «Зенита» отклонило предложение «Аль-Насра» о трансфере полузащитника Жерсона может сменить чемпионат и стать игроком одного из клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает NassrXtra.

По информации источника, «Аль-Наср» вернется с новым предложением об аренде с правом выкупа. Также сторона игрока будет стараться надавать на российский клуб, чтобы осуществить сделку в ближайшее время.

Журналист Фарез Аль-Фази 31 августа заявил, что Жерсоном интересуется «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Летом в местных СМИ уже появлялась информация о желании «Аль-Насра» заполучить в свои ряды Жерсона, когда тот еще играл на родине за «Фламенго».

Жерсон стал игроком «Зенита» 13 июля, заключив с петербургским клубом контракт до конца сезона-2029/30. В составе сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (четыре – с первых минут), не отметившись результативными действиями.

