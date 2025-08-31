На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перешедший этим летом в «Зенит» игрок может уехать к Роналду

Клубы Саудовской Аравии хотят приобрести игрока «Зенита» Жерсона
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон может сменить чемпионат и стать игроком одного из клубов Саудовской Аравии. Об интересе к бразильскому хавбеку сообщают в соцсетях известный инсайдер Фабрицио Романо и саудовский журналист Фарез Аль-Фази.

По информации Романо, Жерсон возглавляет список потенциальных новичков клуба «Аль-Иттихад» на протяжении последних недель. На сегодняшний день никакой конкретики по трансферу полузащитника сине-бело-голубых нет, однако руководство «Аль-Иттихада» активно пытается заключить соответствующее соглашение.

В свою очередь Аль-Фари подчеркивает, что Жерсона хочет приобрести не «Аль-Иттихад», а другой саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Летом в местных СМИ уже появлялась информация о желании «Аль-Насра» заполучить в свои ряды Жерсона, когда тот еще играл на родине за «Фламенго».

Жерсон стал игроком «Зенита» 13 июля, заключив с петербургским клубом контракт до конца сезона-2029/30. В составе сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (четыре – с первых минут), не отметившись результативными действиями.

Ранее в московском «Спартаке» обвинили европейский клуб в срыве трансфера футболиста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами