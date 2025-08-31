Перешедший этим летом в «Зенит» игрок может уехать к Роналду

Полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон может сменить чемпионат и стать игроком одного из клубов Саудовской Аравии. Об интересе к бразильскому хавбеку сообщают в соцсетях известный инсайдер Фабрицио Романо и саудовский журналист Фарез Аль-Фази.

По информации Романо, Жерсон возглавляет список потенциальных новичков клуба «Аль-Иттихад» на протяжении последних недель. На сегодняшний день никакой конкретики по трансферу полузащитника сине-бело-голубых нет, однако руководство «Аль-Иттихада» активно пытается заключить соответствующее соглашение.

В свою очередь Аль-Фари подчеркивает, что Жерсона хочет приобрести не «Аль-Иттихад», а другой саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Летом в местных СМИ уже появлялась информация о желании «Аль-Насра» заполучить в свои ряды Жерсона, когда тот еще играл на родине за «Фламенго».

Жерсон стал игроком «Зенита» 13 июля, заключив с петербургским клубом контракт до конца сезона-2029/30. В составе сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (четыре – с первых минут), не отметившись результативными действиями.

