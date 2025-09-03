Футболист ЦСКА заявил, что в Челябинске не стоит красить волосы

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов в интервью Sport24 заявил, что в Челябинске, где он вырос, негативно относятся к неформальным проявлениям стиля во внешности и одежде.

По его словам, местные жители являются приверженцами традиционных ценностей.

«Не представляю, как в Челябинске покрасить волосы в красный или даже в белый. Тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный? Зачем ты это с собой сделал?» До сих пор не понимаю, как могу одеться в розовое», — заявил Глебов.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

