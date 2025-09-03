Карпин посоветовал футболистам прочитать одну книгу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на брифинге перед товарищеским матчем против сборной Иордании заявил, что отнносится положительно к желанию Минспорта преобщить игроков к чтению. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Замечательная идея, они же не умрут от этого. Какую бы книгу добавио? «Робинзона Крузо» бы включил. Но как будут проверять, прочитали ли они?» — заявил Карпин.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что перечень книг для футболистов будет способствовать повышению уровня интеллектуальной подготовки игроков. По мнению министра, футболисты, кроме результативности в матчах, должны «транслировать смыслы», среди которых он перечислил честную игру, благородство, преданность, верность, знания. Список книг для игроков планируют обсудить на ближайшем совещании в ведомстве.

Игра Россия — Иордания состоится 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00.

