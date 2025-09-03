Пиво может вернуться на российские стадионы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что в ходе осенней сессии будет обсуждаться возвращение пива на спортивные объекты. Его слова приводит ТАСС.

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии», — заявил Матыцин.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

