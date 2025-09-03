Президент ХК ЦСКА рассказал о задачах на новый сезон

ЦСКА — это не просто спорт высоких достижений, это еще и философия спортивная, философия побеждать, быть лучшими, быть на вершине спортивного мастерства, рассказал президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович.

«Каждый год мы ставим задачу на сезон, в прошлом году нам не удалось достичь максимального результата, мы заняли второе место. В этом году у нас из зачетных возрастов ушли шестьдесят пять хоккеистов, пришли шестьдесят два», — отметил он.

По его словам, был обновлен тренерский штаб в некоторых возрастах, и нужно было донести до новеньких фундаментальные установки и ценности клуба.

Также Есмантович выразил благодарность Игорю Сечину и наблюдательному совету «Роснефти».

«Мы в этом году приняли новую стратегию развития детской спортивной школы на три года, смогли разобраться с экипировкой, с командировками, с перелетами, с питанием, с заработными платами тренеров, где основная компания «Роснефть» пошла нам на встречу, помогла это все сделать», — подчеркнул он.

По словам президента ХК ЦСКА, компания двигает клуб вперед и позволила создать великолепные условия для работы несмотря на «это тяжелейшее время, в котором мы сейчас находимся».

В конце августа в Москве состоялась официальная презентация хоккейного клуба ЦСКА перед стартом сезона-2025/26 в чемпионате Фонбет – Континентальной хоккейной лиги. Мероприятие посетили игроки, тренерский штаб и руководство армейского клуба.