ЦСКА представил состав на новый сезон КХЛ

ЦСКА провел презентацию перед стартом нового сезона
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве состоялась официальная презентация хоккейного клуба ЦСКА перед стартом сезона-2025/26 в чемпионате Фонбет – Континентальной хоккейной лиги. Мероприятие посетили игроки, тренерский штаб и руководство армейского клуба, сообщает ТАСС.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович обратился к команде с напутственным словом.

«Вы должны понимать, что цвета родного для вас и нас клуба - красный, белый и синий, - это цвета российского флага», — сказал он.

Он также отметил важность работы с тренерским штабом, который возглавляет Игорь Никитин, ранее приводивший армейцев к победе в Кубке Гагарина в 2019 году.

«Вообще собирать команду тяжело, а собирать команду с ребятами и тренерами - вдвойне сложно и почетно. Мы вас давно не видели, добро пожаловать», — отметил Есмантович.

Фанаты армейского клуба подготовили подарок для Игоря Никитина – специальную футболку.

Кроме того, команда посмотрела видеообращение от добровольческой бригады «Эспаньола», участвующей в специальной военной операции. В ролике также выступил командир бригады Андрей Соломатин, известный по выступлениям за ЦСКА и «Локомотив».

Напомним, компания «Роснефть» с 2011 года владеет ЦСКА. За это время армейцы пять раз становились чемпионами России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и трижды завоевывали Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

