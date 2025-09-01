На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польский миллионер отобрал подаренную кепку у ребенка на US Open — 2025

Мужчина отобрал подаренную теннисистом Майхшаком кепку у ребенка на US Open-2025
Один из зрителей Открытого чемпионата США по теннису (US Open) отобрал кепку у ребенка, подаренную поляком Камлем Майхшаком.

Теннисист расписывался на атрибутике после одного из матчей турнира — после того, как спортсмен оставил автограф на головном уборе и собирался передать его ребенку, в дело вмешался стоявший рядом мужчина, сумев перехватить кепку и следом спрятать ее в сумку находившейся рядом подруги.

По данным The Financial Express, выхватившим кепку оказался глава строительной фирмы Drogbruk Петр Щерек. Недовольные произошедшим пользователи соцсетей, где завирусился ролик, стали выкладывать негативные отзывы и ставить низкие оценки в картах под офисами компании Щерека.

После того, как инцидент разошелся в Сети, Майхшак попросил организовать повторную встречу с ребенком и лично вручил тому новые подарки.

Ранее Даниил Медведев расстался со своим тренером после провала на US Open.

