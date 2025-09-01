На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У США кончились деньги на подготовку к ЧМ-2026

Politico: у правительства США кончились деньги на подготовку к ЧМ-2026
close
Reuters

США столкнулись с трудностями финансирования подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года, сообщает Politico.

По информации источника, Конгресс США утвердил финансирование безопасности в размере $625 млн по всей стране, однако местные органы власти все еще должны найти деньги для покрытия других расходов, которые могут достигать $150 млн на город.

На встрече с руководителями 11 принимающих комитетов глава целевой группы Белого дома по футболу заявил, что федеральное правительство поможет с потребностями безопасности, но не более того.

Чемпионат мира — 2026 состоится с 11 июня по 18 июля в США, Мексике и Канаде. Финальный матч пройдет на стадионе «Мэтлайф» в Нью-Джерси.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке ЧМ-2026.

