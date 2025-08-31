«Сказано сгоряча»: в «Краснодаре ответили лидеру на желание уйти из-за судейства

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто выразил надежду, что колумбийский футболист Джон Кордоба остается в команде, несмотря на свое заявление, сделанное после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он очень важный для нас игрок. Скорее всего, это было сказано сгоряча. Судейские ошибки – часть футбола. Иногда судьи принимают некорректные решения, к сожалению, сегодня это произошло не в нашу пользу. Мы очень хорошо проводили сегодняшний матч. Джон имеет полное право так говорить, потому что судья был совершенно потерян в этой игре», – заявил Аугусто.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры. Сразу после игры Кордоба заявил о возможности покинуть РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. ЦСКА отправится на выездной матч к «Ростову», игра состоится 14 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Краснодарский клуб на день раньше примет тольяттинский «Акрон», начало поединка — 19:30 мск.

