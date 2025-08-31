На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Надо уважать тех, кто приезжает работать»: в ЦСКА ответили на обвинения «Краснодара» в хамстве

Тренер ЦСКА Челестини ответил на обвинения Мусаева в хамстве после матча РПЛ
ПФК ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву, который обвинил игроков и тренерский штаб армейцев в хамстве из-за реакции на удаление Джона Кордобы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне дали очень хорошее воспитание, я шесть лет играл в Ла Лиге, четыре года играл во Франции. Я был тренером в Швейцарии, Испании, теперь в России. Я знаю пять языков, я считаю себя человеком мира. На поле происходит очень много всего, но эмоции должны оставаться на нем. Я не аплодировал Кордобе, когда он уходил с поля. Когда мы видим, что играется большой матч, а это был большой матч, играла первая команда играла со второй. Мне грустно, если мой штаб аплодировал, это не является красивым жестом в адрес Кордобы. Но давайте говорить о футболе, не надо смешивать Швейцарию и Россию, страны здесь ни при чем. Думаю, что надо уважать тех, кто приезжает сюда работать. Если мы в чем-то не правы, то я предпочту лично попросить извинений у Кордобы. У нас в Швейцарии все, что было на поле, остается на поле», — подчеркнул Челестини.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ из-за судейства.

Футбол. Чемпионат России
