«Неприятно осознавать»: Сафонов о своем игровом времени в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: не играл уже три месяца, неприятно осознавать этот факт

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале признался, что ему неприятно от осознания, что последний раз он играл за клуб более трех месяцев назад.

«Вчера, после объявления состава на игру, поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое — в моих руках», — написал Сафонов.

Последний раз голкипер выходил на поле в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0) 24 мая.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

