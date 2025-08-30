«Другого увезли бы зашивать»: Косторная об опасном моменте во время беременности

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная призналась, что во время беременности упала один раз — в больнице, когда лежала на сохранении. Ее слова приводит RT.

«В коридоре после уборки не успели поставить табличку, что мокрый пол, вот я и навернулась, выходя из кабинета. Повезло, что спортсменка и распластаться на полу в шпагате для меня норма. Был бы на моем месте другой человек — его бы реально зашивать увезли», — поделилась фигуристка.

6 ноября 2024 года сообщалось о том, что Косторная вместе с ее партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два сезона. В 2025 году стало известно, что пара ждет ребенка.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года.

Ранее Косторная сменила фамилию.