В «Сочи» объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Старший тренер«Сочи» Эдуардо Докампо после поражения от «Спартака» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команда показала неплохую игру. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Матч был для нас тяжелый, думаю, что играли против «Спартака» достойно. Особенных моментов у не было, мы пропустили только с пенальти от них. Думаю, что это слишком строгое наказание для нас», — сказал Докампо.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

