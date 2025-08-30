«Спартак» уверенно контролировал игру с первых минут, спокойно заработал и реализовал пенальти усилиями Барко, вроде бы и дальше все контролировал, но как-то не хищно. И в итоге поплатился в концовке ответным мячом Васильева. Ждем, что будет после перерыва.
«Спартак» провел неплохую атаку, но до удара она не дошла, и раздался свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
А «Сочи» лучше проводит концовку первой половины, давит.
ГОООООООООООООООООЛ! Дмитрий Васильев — 1:1! Васильев не позволил выбить мяч Угальде, а затем сочинцы перехватили мяч, и сам Дмитрий оказался слева у штрафной с мячом, вошел в нее, убрал под правую и пробил в дальний угол!
А вот и штрафной в опасной точке для подачи с левой стороны около угла штрафной заработали гости. Аттийят-аллах подал — защитники «Спартака» сняли верх.
Сочинцы стали побольше держать мяч. Пусть и без особой остроты.
Классная атака «Спартака» закончилась передачей стянувшего на себя соперников и вошедшего в штрафную Барко на Гарсию, который принял и пробил из-под защитника в дальний угол — мимо.
Васильев продрался по левому флангу в штрафную и от лицевой сделал пас назад в центр под удар в касание Игнатову, который из выгодной позиции не попал по мячу!
Вот и «Сочи» провел свою позиционную атаку, но ничего из нее не выжал пока.
Ливай Гарсия в быстрой атаке «Спартак» подал с правого фланга — в руки Дюпину.
Ливай Гарсия пробил из штрафной в касание — в блок. Там еще упал в борьбе с защитником Угальде, но второго пенальти нет.
В итоге мяч пришел на левый край, где Солари на дриблинге заработал угловой. После розыгрыша пошла подача Солари в штрафную, но до Гарсии мяч не долетел.
Угальде в касание отдал на Самошникова. Чуть неточно, но форвард красно-белых был сбит. Так что хозяева разыграли штрафной и продолжили атаковать позиционно.
«Сочи» совершенно без мяча, а «Спартак» события не форсирует, убивая соперника тотальным контролем.
ГООООООООООООООООЛ! Эсекьель Барко — 1:0! С двумя паузами исполнил Барко, в итоге легко покатив низом в другой угол от того, куда прыгнул Дюпин.
В позиционной атаке «Спартака» Солари отдал слева в штрафную на Барко, которого ударил сзади по ноге Кравцов — арбитр мгновенно указал на точку! Пенальти в пользу «Спартака»!
Солари вошел в штрафную слева и, сместившись к центру, пробил между ног Волкову — Дюпин уверенно занял позицию и поймал мяч.
Очередная атака красно-белых привела к удару от ворот «Сочи».
«Спартак» играет с преимуществом, но пока особой остроты у ворот Дюпина нет.
Длинный пас через все поле от Литвинова на рывок Ливая Гарсии за спины защитникам — голкипер «Сочи» был первым на мяча на границе штрафной.
Солари прошел с мячом по левому флангу и прострелил, но не слишком удачно.
«Спартак» заработал аут слева, Самошников в фирменном стиле закинул в штрафную, но там до своих снаряд не долетел.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Сочи» от Роберто Морено: Дюпин, Литвинов, Абердин, Марсело, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Кравцов, Васильев, Игнатов, Крамарич.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович:
Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Самошников, Умяров, Жедсон, Барко, Солари, Гарсия, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.