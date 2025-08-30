Перерыв

«Спартак» уверенно контролировал игру с первых минут, спокойно заработал и реализовал пенальти усилиями Барко, вроде бы и дальше все контролировал, но как-то не хищно. И в итоге поплатился в концовке ответным мячом Васильева. Ждем, что будет после перерыва.