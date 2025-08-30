На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Набрать ход: «Спартак» принимает «Сочи» в матче РПЛ. LIVE

РПЛ. 7-й тур. «Спартак» — «Сочи». ОНЛАЙН

close
Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги набирающий форму после неудачного старта сезона «Спартак» принимает занимающий последнее место в турнире с единственным набранным очком «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 7-й тур
Перерыв
30 августа 18:30
Спартак М
Москва, Россия
16' Барко
1 : 1
Сочи
Сочи, Россия
42' Васильев
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

16' Барко

42' Васильев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

«Спартак» уверенно контролировал игру с первых минут, спокойно заработал и реализовал пенальти усилиями Барко, вроде бы и дальше все контролировал, но как-то не хищно. И в итоге поплатился в концовке ответным мячом Васильева. Ждем, что будет после перерыва.

45+3'

«Спартак» провел неплохую атаку, но до удара она не дошла, и раздался свисток на перерыв.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

44'

А «Сочи» лучше проводит концовку первой половины, давит.

42'

ГОООООООООООООООООЛ! Дмитрий Васильев — 1:1! Васильев не позволил выбить мяч Угальде, а затем сочинцы перехватили мяч, и сам Дмитрий оказался слева у штрафной с мячом, вошел в нее, убрал под правую и пробил в дальний угол!

41'

А вот и штрафной в опасной точке для подачи с левой стороны около угла штрафной заработали гости. Аттийят-аллах подал — защитники «Спартака» сняли верх.

40'

Сочинцы стали побольше держать мяч. Пусть и без особой остроты.

37'

Классная атака «Спартака» закончилась передачей стянувшего на себя соперников и вошедшего в штрафную Барко на Гарсию, который принял и пробил из-под защитника в дальний угол — мимо.

34'

Васильев продрался по левому флангу в штрафную и от лицевой сделал пас назад в центр под удар в касание Игнатову, который из выгодной позиции не попал по мячу!

32'

Вот и «Сочи» провел свою позиционную атаку, но ничего из нее не выжал пока.

29'

Ливай Гарсия в быстрой атаке «Спартак» подал с правого фланга — в руки Дюпину.

26'

Ливай Гарсия пробил из штрафной в касание — в блок. Там еще упал в борьбе с защитником Угальде, но второго пенальти нет.

23'

В итоге мяч пришел на левый край, где Солари на дриблинге заработал угловой. После розыгрыша пошла подача Солари в штрафную, но до Гарсии мяч не долетел.

22'

Угальде в касание отдал на Самошникова. Чуть неточно, но форвард красно-белых был сбит. Так что хозяева разыграли штрафной и продолжили атаковать позиционно.

19'

«Сочи» совершенно без мяча, а «Спартак» события не форсирует, убивая соперника тотальным контролем.

16'

ГООООООООООООООООЛ! Эсекьель Барко — 1:0! С двумя паузами исполнил Барко, в итоге легко покатив низом в другой угол от того, куда прыгнул Дюпин.

15'

В позиционной атаке «Спартака» Солари отдал слева в штрафную на Барко, которого ударил сзади по ноге Кравцов — арбитр мгновенно указал на точку! Пенальти в пользу «Спартака»!

13'

Солари вошел в штрафную слева и, сместившись к центру, пробил между ног Волкову — Дюпин уверенно занял позицию и поймал мяч.

11'

Очередная атака красно-белых привела к удару от ворот «Сочи».

9'

«Спартак» играет с преимуществом, но пока особой остроты у ворот Дюпина нет.

6'

Длинный пас через все поле от Литвинова на рывок Ливая Гарсии за спины защитникам — голкипер «Сочи» был первым на мяча на границе штрафной.

5'

Солари прошел с мячом по левому флангу и прострелил, но не слишком удачно.

3'

«Спартак» заработал аут слева, Самошников в фирменном стиле закинул в штрафную, но там до своих снаряд не долетел.

1'

Поееееехали! Матч начался.

18:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.

18:25

А вот стартовый состав «Сочи» от Роберто Морено: Дюпин, Литвинов, Абердин, Марсело, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Кравцов, Васильев, Игнатов, Крамарич.

18:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович:

Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Самошников, Умяров, Жедсон, Барко, Солари, Гарсия, Угальде.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами