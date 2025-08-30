«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1

«Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 1:1.

Под занавес первого тайма счет открыл игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Виктор Мелехин сравнял счет на 73-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает девятое место, набрав девять очков. «Ростов» располагается на 13 строчке, имея в активе пять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 15 очков. На второй строчке располагается московский ЦСКА. Столичный клуб набрал 14 очков.

В следующем матче «Ахмат» сыграет дома с московским «Локомотивом». Матч состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

«Ростов» сыграет 14 сентября с московским ЦСКА. Матч пройдет Ростове. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее московский «Спартак» вырвал победу на последних минутах у последней команды РПЛ.