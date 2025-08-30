В «Спартаке» объяснили победу над «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после победы над «Сочи» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что команда смогла добиться положительного результата благодаря эпизодам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не давали задания игрокам отдавать мяч после забитого гола. Начало было то, каким мы и хотели — первые 15-20 минут мы играли ровно так, как и хотели. Высоко прессинговали соперника, хорошо отбирали мяч. Затем мы отдали инициативу, в перерыве мы попытались что-то подкорректировать, зная, что во втором тайме все будет еще сложнее. Эпизоды в конце игры сложились в нашу пользу — пенальти и отмена красной карточки. Две недели назад, к примеру, в матче с «Зенитом», эпизоды сложились не в нашу пользу. Но я не прячусь за этим», — сказал Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что Деян Станкович продолжит работу в клубе.