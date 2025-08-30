На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректор «Спартака»: Станкович является нашим тренером

Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы над «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что Деян Станкович является тренером клуба, передает Sport24.

«Игра не получилась, я очень нервничал, переживал. К счастью, дожали. Футбол — эмоциональная история, но на данный момент Деян Станкович — наш тренер», — сказал Малышев.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1.

На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее европейский клуб отказался продавать футболиста в «Спартак» из-за политики.

