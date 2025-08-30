На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потерявший сознание во время матча тренер «Сочи» рассказал о своем состоянии

Тренер «Сочи» Морено рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо
Ricardo Larreina/Global Look Press

Переживший гипертонический криз по ходу третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» главный тренер «Сочи» Роберто Морено рассказал в своих соцсетях, что чувствует себя хорошо.

«Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной все в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды», — сказал Морено.

Встреча против «Краснодара» прошла на стадионе «Фишт» 27 августа в федеральной территории Сириус и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. У проигравшей команды отличились Макар Чирков и Начо.

30 августа «Сочи» сыграет с московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Москве. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:30 по московскому времени.

Ранее Морено выписали из больницы.

Футбол. Чемпионат России
