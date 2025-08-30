На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» и «Пари НН» назвали составы на матч чемпионата России

«Зенит» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч седьмого тура РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Шнапцев, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на шестой строчке, набрав девять очков. «Пари НН» — один из аутсайдеров Лиги, команда идет на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе три балла.

Следующий — восьмой — тур РПЛ состоится уже после паузы на матчи национальных сборных. «Зенит» в выездном поединке сразится с калининградской «Балтикой» 14 сентября, стартовый свисток для команд прозвучит в 17:00 по московскому времени. Нижегородская команда на день раньше примет «Оренбург», начало матча — 14:00 мск.

Ранее появилась информация, что звезда «Зенита» хочет вернуться домой спустя месяц после перехода.

Футбол. Чемпионат России
