Полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон хочет вернуться в Южную Америку. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Rubro-negro de Coração.

По информации источника, футболист чувствует себя несчастным в России и хотел бы сменить обстановку, вернувшись на родину.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2029/30.

29-летний Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник только что выступил в составе своей прежней команды на клубном чемпионате мира, отличившись в матче плей-офф против немецкой «Баварии». На счету Жерсона 14 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он забил один мяч. Он принял участие в обеих встречах после назначения главным тренером Селесао Карло Анчелотти.

