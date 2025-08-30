«Надо эмоции в этом возрасте уже контролировать»: легенда ЦСКА о Дзюбе

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» объяснил эмоциями резкие высказывание нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в адрес руководства клуба, однако отметил, что говорить подобные вещи СМИ не стоило.

«Понимаете, со стороны игрока это, наверно, естественная реакция. Человек, который добился в футболе очень многого, становился неоднократным чемпионом России. Хочется быть конкурентоспособным, чтобы выходящие на замену люди тоже были конкурентоспособными, и команда не ослабевала, а усиливалась. А у руководства есть своя стратегия развития, есть бюджет, который позволяет или не позволяет укрепляться качественными футболистами.

Здесь какие претензии могут быть? К кому? У руководства одни задачи, у Дзюбы другие задачи. Просто не надо было это выносить в СМИ, не надо было озвучивать, а надо было прийти к руководству, сказать, что, чего и как. Поговорить. Ему бы рассказали видение футбола клуба и почему нет, как нет. Здесь нельзя было все это говорить, но понятно, что это эмоции. Но надо эмоции в этом возрасте уже контролировать», — подчеркнул Масалитин.

24 августа московский ЦСКА обыграл «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1. После этого форвард обратился к руководству тольяттинского клуба при помощи СМИ и попросил усилить команду, указав на ее неконкурентоспособность.

После этого высказывания Дзюба не был включен в заявку «Акрона» на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Локомотивом» (0:2). Гольдман в своем комментарии подчеркнул, что эти события не связаны друг с другом, и в заявку на другие матчи этого турнира Дзюба также включен не был.

Позднее представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что у Дзюбы нет конфликта с руководством клуба.

Ранее ветеран сборной России призвал Дзюбу не обсуждать со СМИ проблемы «Акрона».