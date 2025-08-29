«Его можно понять»: экс-игрок сборной призвал Дзюбу не обсуждать со СМИ проблемы «Акрона»

Капитану «Акрона» Артему Дзюбе не стоило публично говорить о внутренних проблемах команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок «Спартака» и сборной России Максим Деменко.

«Думаю, что с Артемом это проговорили: давай наши проблемы будут оставаться в команде. Они ведь тоже хотят построить хорошую команду. Дзюба сказал, что нужны приобретения, и понятно, что он капитан, лидер. Но, думаю, все-таки лучше не выносить такие моменты и не так высказываться в адрес клуба.

Надо понимать, что все-таки у команды есть финансы, все оплачивается, проблем нет. Было бы гораздо сложнее, если бы у клуба не было финансовой составляющей. Все это нужно обсуждать с руководством в спокойной обстановке.

Хотя Артема можно понять. Наверное, это не только его мнение, но и тренера, и других футболистов. И они между собой могут это обсуждать. Артем после матча с ЦСКА высказался на эмоциях – естественно, он как лидер понимает, что есть сложности», — сказал Деменко.

Дзюба после поражения от армейцев (1:3) призвал руководство активнее действовать на трансферном рынке. Он заявил, что на данный момент «Акрон» является одной из слабейших команд РПЛ.

Ранее «Акрон» без Дзюбы проиграл «Локомотиву».