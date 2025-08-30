На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хоть порядок наведет»: «Спартаку» посоветовали назначить «особенного» Моуринью

Экс-игрок Булыкин предложил «Спартаку» назначить тренером Моуринью
Reuters

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал московскому «Спартаку» назначить главным тренером португальского специалиста Жозе Моуринью. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Честно говоря, «Спартаку» нужно активизироваться. Хороший тренер освободился, хоть порядок наведет. А в общем, Моуринью любой команде бы пригодился со своим опытом, своим тренерским чутьем и организацией атмосферы в команде», — сказал Булыкин.

27 августа 2025 года «Фенербахче» под руководством Моуринью не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей португальской «Бенфике» (0:1). Через два дня клуб официально объявил о расторжении контракта с португальским специалистом.

Прозвище появилось во время первой пресс-конференции Моуринью в «Челси».

«Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, ведь я чемпион Европы и, думаю, я особенный», — сказал тогда тренер.

«Спартак», который сейчас тренирует сербский специалист Деян Станкович, идет на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав восемь баллов. В седьмом туре национального первенства красно-белые сыграют в Москве с Сочи. Матч состоится 30 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

