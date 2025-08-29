«Фенербахче» объявил об увольнении Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью уволен из турецкого «Фенербахче», сообщает пресс-служба команды на своем официальном сайте.

«Мы расстались с Жозе Моуринью, который был тренером нашей профессиональной футбольной команды с сезона 2024/25. Мы благодарим его за вклад в нашу команду и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

27 августа 2025 года «Фенербахче» не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей португальской «Бенфике» (0:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

