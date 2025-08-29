На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хороший трамплин»: Булыкин оценил перспективы российского голкипера в Лиге чемпионов

Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время карьеры игравший в московских «Локомотиве» и «Динамо», бельгийском «Андерлехте», немецком «Байере», голландских «Аяксе» и «Твенте», а также других клубах и сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах российского голкипера Никиты Хайкина, пробившегося вместе с норвежским «Буде/Глимт» в основной раунд Лиги чемпионов.

«Он уже не раз доказывал, что он хороший вратарь, а «Буде/Глимт» добивался хороших результатов. Сейчас команда будет играть в Лиге чемпионов, это, во-первых, хорошая прибавка к бюджету, во-вторых, хороший опыт. И, я думаю, это хороший трамплин для Хайкина, чтобы оказаться в каком-нибудь топ-клубе. Это важные игры для него и для всей команды», — подчеркнул Булыкин.

30-летний Хайкин выступает за «Буде/Глимт» с 2023 года. Вместе с норвежской командой он четырежды выиграл национальный чемпионат.

Ранее лимит на легионеров в России назвали бесполезным.

Футбол. Лига чемпионов
