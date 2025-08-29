Александр Емельяненко заявил, что не принимал ислам

Российский боец MMA Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова заявил, что не принимал ислам.

По его словам, слух о том, что он стал последователем данной конфессии, возник после его поездки на Ближний Восток.

«Да никогда я ислам не принимал. Я уже тысячу раз это комментировал. Меня пригласили в Саудовскую Аравию, я взял с собой товарища. Мы приехали и пошел слух, что я принял ислам», — сказал Емельяненко.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее Александр Емельяненко признался, что лежал с пеной у рта.