Боец ММА Емельяненко признался, что лежал с пеной у рта и был близок к уходу

Российский боец MMA Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова заявил, что недавно смог выжить в тяжелой ситуации.

По его словам, один из последних запоев мог стать для него последним в жизни.

«Думал – все, отъеду. Хорошо, друг приехал и спас меня. Я все уже... Лежал с пеной у рта. Откачали меня, откапали, привели в чувства, в порядок. И вот я здесь», — сказал Емельяненко.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что страдает алкоголизмом.