За десять лет лимит в РПЛ не повлиял на игровое время россиян

Существующий лимит на легионеров не увеличил игровое время российских футболистов за последние десять лет. Это следует из исследования, проведенного «РБК Спорт».
В исследовании отмечается, что сейчас выросла роль молодых российских игроков. Они получают больше игрового времени, становятся лидерами своих клубов и игроками национальной сборной. Среди таких футболистов выделяются Сергей Пиняев, Ярослав Гладышев, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и другие.
5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.
На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. В ближайшие несколько лет министерство спорта планирует ужесточить лимит, ограничив одномоментное нахождение на поле пятью иностранцами, разрешив включать в заявку не более десяти легионеров.
Ранее лимит на легионеров в России назвали бесполезным.