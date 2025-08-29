За десять лет лимит в РПЛ не повлиял на игровое время россиян

Лимит на легионеров не увеличил игровое время россиян за последние 10 лет

Существующий лимит на легионеров не увеличил игровое время российских футболистов за последние десять лет. Это следует из исследования, проведенного «РБК Спорт».

В исследовании отмечается, что сейчас выросла роль молодых российских игроков. Они получают больше игрового времени, становятся лидерами своих клубов и игроками национальной сборной. Среди таких футболистов выделяются Сергей Пиняев, Ярослав Гладышев, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и другие.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. В ближайшие несколько лет министерство спорта планирует ужесточить лимит, ограничив одномоментное нахождение на поле пятью иностранцами, разрешив включать в заявку не более десяти легионеров.

Ранее лимит на легионеров в России назвали бесполезным.