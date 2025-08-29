Депутат Госдумы: мы выкидываем в футбол, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил о необходимости введения потолка зарплат и ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Дума ТВ».

«Объем денег, которые мы выкидываем в футбол, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами, он запредельный. Потолки зарплат, бюджеты клубов, ограничение игроков позволят сделать доступным детско-юношеский спорт», — сказал Терюшков.

Также он отметил, что победы в футболе были тогда, когда в клубах не было легионеров.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. В ближайшие несколько лет министерство спорта планирует ужесточить лимит, ограничив одномоментное нахождение на поле пятью иностранцами, разрешив включать в заявку не более десяти легионеров.

