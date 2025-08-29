Спортивный катер врезался в лодку с рыбаком на скорости до 130 км/ч

Катер со спортсменами врезался в лодку с рыбаком на скорости до 130 км/ч

Катер со спортивными рыбаками на скорости до 130 км/ч врезался в лодку с обычным рыбаком в Пермском крае, передает Mash на спорте.

Рыбака, в которого врезались спортсмены, спасти не удалось.

Инцидент произошел на Камском водохранилище, где проходили соревнования Pro Anglers League. Местный житель ловил щуку на своей лодке, когда в него врезались спортсмены. У спортивных ловцов было ограниченное время на то, чтобы поймать как можно большее рыбы. Они на полной скорости мчались к финишу, но не справились с управлением, что и привело к аварии.

Соревнования Pro Anglers League проходили в 14-й раз. Состязания состоялись с 26 по 28 августа. Финальный этап соревнований 14 по 16 октября на Волге.

Год назад на этом же соревновании также столкнулись несколько катеров. Тогда все участники столкновения выжили.

