Спортивный катер врезался в лодку с рыбаком на скорости до 130 км/ч

Telegram-канал Mash на спорте

Катер со спортивными рыбаками на скорости до 130 км/ч врезался в лодку с обычным рыбаком в Пермском крае, передает Mash на спорте.

Рыбака, в которого врезались спортсмены, спасти не удалось.

Инцидент произошел на Камском водохранилище, где проходили соревнования Pro Anglers League. Местный житель ловил щуку на своей лодке, когда в него врезались спортсмены. У спортивных ловцов было ограниченное время на то, чтобы поймать как можно большее рыбы. Они на полной скорости мчались к финишу, но не справились с управлением, что и привело к аварии.

Соревнования Pro Anglers League проходили в 14-й раз. Состязания состоялись с 26 по 28 августа. Финальный этап соревнований 14 по 16 октября на Волге.

Год назад на этом же соревновании также столкнулись несколько катеров. Тогда все участники столкновения выжили.

Ранее россиянка рассказала, как спаслась при заплыве через Босфор.

