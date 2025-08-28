Спасатель оценил шансы выживания российского пловца в Босфоре

Спасатель 1-го класса Евгений Слизовский рассказал РИА Новости, что шансы найти живым пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова малы.

«До тех пор, пока человек не найден, мы никогда не считаем его погибшим. Однако в данной ситуации шансы найти живым Николая очень малы», — сказал Слизовский.

Заплыв состоялся 24 августа, спортсмен не финишировал, поисковая операция идет четвертые сутки.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1—2 км.

Ранее участник заплыва в Босфоре заявил, что россиянин сбился с курса.